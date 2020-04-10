Зеленський: з Китаю доставили обладнання, яке прискорить виробництво масок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що літаком з Китаю, серед іншого, була доставлена виробнича лінія, яка істотно прискорить виробництво масок в Україні. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

При цьому він додав, що Україна щодня виготовлює майже мільйон масок.

"Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. Літаком з Китаю, серед іншого, була доставлена виробнича лінія, яка істотно прискорить виробництво масок в Україні", - зазначив президент.

Крім того, він повідомив, що протягом тижня літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї необхідне для тестування та лікування хворих.

"Протягом тижня наші літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні та цими вихідними. Результатом тижневої доставки буде - майже півмільйона респіраторів, 150 тисяч одноразових костюмів підвищеного класу, 100 тисяч тестів ПЛР та 200 тисяч реагентів необхідних для ПЛР тестів. Окрім цього, 20 тисяч захисних окулярів, 10 апаратів ШВЛ та десять спецбоксів для транспортування хворих", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україна нарощує власне виробництво.

"За кілька останніх днів було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні", - додав він.

Нагадаємо, Євросоюз виділить Україні 190 мільйонів євро допомоги для боротьби з пандемією коронавіруса. Крім цього, ЄС надав Україні обладнання, 100 комплектів засобів індивідуального захисту і 70 літрів антисептичної рідини для Центру екстреної медичної допомоги в Донецькій області.

Крім того, в Офісі президента заявили про неможливість пом’якшення карантину в Україні. Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів через коронавірус в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування, йшлося в заяві.