UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про Китай: будемо раді чути їх думки, навіть, якщо вони не співпадають з нашими

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна готова буде слухати Китай та Бразилію, навіть якщо позиція цих країн щодо війни не співпадає з рештою світу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за результатами саміту миру у Швейцарії.

За словами, Зеленського, Російська Федерація докладала багато зусиль для того, щоб лідери та представники низки країн не відвідали саміт миру у Швейцарії.

У президента запитали, як він ставиться до того, що Китай або Бразилія можуть допомогти "звузити розбіжності" між Україною та Росією.

"Війна це не розбіжності. Це неповага до життя людей, свободи, демократії, цінностей. Росія окупант, Україна жертва. Це не розбіжності. Це не якесь дипломатичне непорозуміння. Ми не починали війну, ми не ведемо її на території Росії... Територіальну цілісність та суверенітет України визнали абсолютно всі учасники саміту", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що як тільки Бразилія та Китай доєднаються до тих принципів, які об'єднали країни на саміті миру, Україна буде рада чути думки цих країн.

"Ми будемо раді чути їх думки, навіть, якщо вони не збігаються з більшістю світу. Це нормально об'єднувати зусилля для завершення війни", - сказав він.

Відносини Китаю та України

Китай заявлялв про підтримку територіальної цілісності України і необхідність її збереження. Однак керівництво Китаю - одне з небагатьох у світі, хто зустрічається з російським диктатором Володимиром Путіним.

Окрім того Китай представив свій мирний план щодо закінчення війни у лютому 2023 року. Перша його версія складалась з 12 пунктів і повинна була сприяти мирному врегулюванню війни в Україні. 

Раніше стало відомо, що Китай відмовився від участі у саміті миру, який пройде у Швейцарії. Водночас Пекін почав просувати свій "мирний план".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКитайБразиліяСаміт мируВійна в Україні