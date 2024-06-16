Зеленський про Китай: будемо раді чути їх думки, навіть, якщо вони не співпадають з нашими

За словами, Зеленського, Російська Федерація докладала багато зусиль для того, щоб лідери та представники низки країн не відвідали саміт миру у Швейцарії.

У президента запитали, як він ставиться до того, що Китай або Бразилія можуть допомогти "звузити розбіжності" між Україною та Росією.

"Війна це не розбіжності. Це неповага до життя людей, свободи, демократії, цінностей. Росія окупант, Україна жертва. Це не розбіжності. Це не якесь дипломатичне непорозуміння. Ми не починали війну, ми не ведемо її на території Росії... Територіальну цілісність та суверенітет України визнали абсолютно всі учасники саміту", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що як тільки Бразилія та Китай доєднаються до тих принципів, які об'єднали країни на саміті миру, Україна буде рада чути думки цих країн.

"Ми будемо раді чути їх думки, навіть, якщо вони не збігаються з більшістю світу. Це нормально об'єднувати зусилля для завершення війни", - сказав він.

Відносини Китаю та України

Китай заявлялв про підтримку територіальної цілісності України і необхідність її збереження. Однак керівництво Китаю - одне з небагатьох у світі, хто зустрічається з російським диктатором Володимиром Путіним.

Окрім того Китай представив свій мирний план щодо закінчення війни у лютому 2023 року. Перша його версія складалась з 12 пунктів і повинна була сприяти мирному врегулюванню війни в Україні.

Раніше стало відомо, що Китай відмовився від участі у саміті миру, який пройде у Швейцарії. Водночас Пекін почав просувати свій "мирний план".

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