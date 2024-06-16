Зеленский о Китае: будем рады слышать их мнения, даже если они не совпадают с нашими

По словам Зеленского, Российская Федерация прилагала много усилий для того, чтобы лидеры и представители ряда стран не посетили саммит мира в Швейцарии.

У президента спросили, как он относится к тому, что Китай или Бразилия могут помочь "сузить разногласия" между Украиной и Россией.

"Война это не разногласия. Это неуважение к жизни людей, свободы, демократии, ценностей. Россия оккупант, Украина жертва. Это не разногласия. Это не какое-то дипломатическое недоразумение. Мы не начинали войну, мы не ведем ее на территории России... Территориальную целостность и суверенитет Украины признали абсолютно все участники саммита", – сказал Зеленский.

Он отметил, что как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые объединили страны на саммите мира, Украина будет рада слышать мнения этих стран.

"Мы будем рады слышать их мнения, даже если они не совпадают с большинством мира. Это нормально объединять усилия для завершения войны", - сказал он.

Отношения Китая и Украины

Китай заявлял о поддержке территориальной целостности Украины и необходимости ее сохранения. Однако руководство Китая – одно из немногих в мире, кто встречается с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, Китай представил свой мирный план по окончании войны в феврале 2023 года. Первая его версия состояла из 12 пунктов и должна способствовать мирному урегулированию войны в Украине.

Ранее стало известно, что Китай отказался от участия в саммите мира, который пройдет в Швейцарии. В то же время Пекин начал продвигать свой "мирный план".

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