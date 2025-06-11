Зеленский: количество раненых в Харькове возросло до 64, три человека погибли

В Харькове продолжаются работы после ночной атаки российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed. Количество пострадавших и погибших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Каждые новые сутки сейчас - это новые подлые удары России, и почти каждый удар - показательный... И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призвал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать", - добавил он.

Вследствие обстрелов, как отметил Зеленский, в городе было много пожаров.

По состоянию на сейчас известно о:

По словам президента, во время атаки удар пришелся по обычным домам.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак враг применяет ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБы), артиллерию и беспилотники. К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских. В ночь на 11 июня атака велась с шести направлений. Россияне запустили 85 БпЛА.

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