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Зеленський про кібератаки Росії на Україну: наслідки війни важче

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 10:59
Зеленський про кібератаки Росії на Україну: наслідки війни важче Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У січні на Україну була здійснена кібератака. За словами президента України Володимира Зеленського, за цим може стояти Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю українського лідера Washington Post.

Президенту України сказали фахівці, що є "дуже велика ймовірність", що атака була з Росії.

"Це не перша і не остання атака. Якщо порівнювати, яка війна небезпечніше: кібератака або звичайна війна. Думаю, важко сказати. Я думаю, що набагато небезпечніше ракетно-реактивні постріли і повноцінні авіаційні десанти. Наслідки війни важче, ніж кібератаки", - заявив він.

Нагадаємо, в РНБО оцінили ймовірність нової руйнівної кібератаки.

Зазначимо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

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Володимир Зеленський Російська Федерація Україна
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