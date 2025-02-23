Зеленський: які вибори, коли росіяни запускають по 267 дронів

Тільки сьогодні російські військові запустили по Україні 267 "Шахедів". В таких умовах питання виборів опиняється під сумнівом.

Про це глава держави заявив український президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна під час пресконференції .

"Питання виборів підіймала РФ. Сьогодні воно також почало звучати у США. Але цього (тиску на Україну - ред.) не було. Це така хвиля, я вважаю, що вона серйозна та входить до небезпечних кроків", - зазначив президент під час пресконференції.

Він наголосив, що для України критично важливо, аби вибори були демократичними та визнаними, однак на тлі війни це неможливо.

"Як люди будуть голосувати на війні, як військові на фронті - я цього не можу зрозуміти. Як будуть голосувати військові? Ніяк. Як можна голосувати, коли сьогодні прилетіло 267 дронів? Ну, неадекватні росіян", - підкреслив Зеленський.

Президент також розкритикував заяви США про те, що Росія начебто хоче завершення війни, нагадавши, що окупанти продовжують масовані атаки.

"Американці кажуть, що бачать, що росіяни хочуть завершення війни. 267 дронів запускає людина, яка хоче війни?" - наголосив він.

За його словами, наразі немає можливості організувати голосування у прифронтових регіонах та забезпечити безпеку міжнародних спостерігачів.

"Як буде голосування в Сумській та Харківській області? Як буде з Куп'янськом? Де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт, у Сумську область, у Краматорськ, у Покровськ хочуть спостерігачі?" - підсумував Зеленський..