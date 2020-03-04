Зеленский о Кабмине Гончарука: не воровать - мало

Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Рады, на котором будет рассмотрена смена правительства, заявил, что в правительстве Алексея Гончарука не было коррупции, но "не воровать - мало". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство Гончарука было первым без топ-коррупции.

"Но не красть - мало. Правительство новых лиц, но лиц - мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать - мало. Нужно много работать", - заявил Зеленский.

Он также заявил, что правительство должно признавать ошибки.

"Мы постоянно слышим об экономическом прыжке, но есть впечатление, что экономика споткнулась и рискует проехать лицом по земле. Мы должны говорить друг другу только правду, мы должны это делать", - добавил Зеленский.

Президент упомянул и путаницу с платежками за коммунальные услуги.

"Люди запутались из-за хаоса с платежами. Я думаю, что правительство провалило разъяснительную коммуникацию с местной властью", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентская фракция "Слуга народа" провела заседание при участии Зеленского и кандидата на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. Ожидается, что сегодня Верховная рада одобрит перезагрузку правительства.