Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего: названы имена
Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ он подписал сегодня, 16 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, обнародован на сайте Офиса президента.
По решению главы государства в состав Ставки внесли:
- Малюка Василия - первого заместителя главы Службы безопасности Украины,
- Танцюру Игоря - командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины,
- Хоренка Виктора - командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины;
Также Зеленский утвердил в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего Лебедя Юрия - командующего Национальной гвардии Украины.
Вместе с тем указом глава государства вывел из состава Ставки:
- Ивана Баканова - экс-главу СБУ,
- Григория Галагана - бывшего командующего ССО,
- Юрия Галушкина - экс-командующего ТрО.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования (16 августа).
Отметим, Ставка верховного главнокомандующего - это орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.
Напомним, что крайнее заседание Ставки президент Украины Владимир Зеленский провел вчера, 15 июля.
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