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Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего: названы имена

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Киев, Вторник 16 августа 2022 13:35
Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего: названы имена Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ он подписал сегодня, 16 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, обнародован на сайте Офиса президента.

По решению главы государства в состав Ставки внесли:

  • Малюка Василия - первого заместителя главы Службы безопасности Украины,
  • Танцюру Игоря - командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины,
  • Хоренка Виктора - командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины;

Также Зеленский утвердил в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего Лебедя Юрия - командующего Национальной гвардии Украины.

Вместе с тем указом глава государства вывел из состава Ставки:

  • Ивана Баканова - экс-главу СБУ,
  • Григория Галагана - бывшего командующего ССО,
  • Юрия Галушкина - экс-командующего ТрО.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования (16 августа).

Отметим, Ставка верховного главнокомандующего - это орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.

Напомним, что крайнее заседание Ставки президент Украины Владимир Зеленский провел вчера, 15 июля.

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