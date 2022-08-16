Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего: названы имена

Президент Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ он подписал сегодня, 16 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, обнародован на сайте Офиса президента.

По решению главы государства в состав Ставки внесли:

Малюка Василия - первого заместителя главы Службы безопасности Украины,

Танцюру Игоря - командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины,

Хоренка Виктора - командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины;

Также Зеленский утвердил в персональном составе Ставки верховного главнокомандующего Лебедя Юрия - командующего Национальной гвардии Украины.

Вместе с тем указом глава государства вывел из состава Ставки:

Ивана Баканова - экс-главу СБУ,

Григория Галагана - бывшего командующего ССО,

Юрия Галушкина - экс-командующего ТрО.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования (16 августа).

Отметим, Ставка верховного главнокомандующего - это орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.

Напомним, что крайнее заседание Ставки президент Украины Владимир Зеленский провел вчера, 15 июля.

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