ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача: названі імена

Новость на русском →
Київ, Вівторок 16 серпня 2022 13:35
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача: названі імена Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ він підписав сьогодні, 16 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, оприлюднений на сайті Офісу президента.

За рішенням глави держави до складу Ставки внесли:

  • Малюка Василя - першого заступника голови Служби безпеки України,
  • Танцюру Ігоря - командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України,
  • Хоренка Віктора - командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;

Також Зеленський затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача Лебедя Юрія - командувача Національної гвардії України.

Разом з тим указом глава держави вивів зі складу Ставки:

  • Івана Баканова - екс-главу СБУ,
  • Григорія Галагана - колишнього командувача ССО,
  • Юрія Галушкіна - екс-командувача ТрО.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування (16 серпня).

Зазначимо, Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

Нагадаємо, що крайнє засідання Ставки президент України Володимир Зеленський провів вчора, 15 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
Гвинтокрилів побільшало. Скільки авіації РФ зосередила на кордоні з Україною
DAILY
"Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого