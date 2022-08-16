Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача: названі імена

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ він підписав сьогодні, 16 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, оприлюднений на сайті Офісу президента.

За рішенням глави держави до складу Ставки внесли:

Малюка Василя - першого заступника голови Служби безпеки України,

Танцюру Ігоря - командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України,

Хоренка Віктора - командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;

Також Зеленський затвердив у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача Лебедя Юрія - командувача Національної гвардії України.

Разом з тим указом глава держави вивів зі складу Ставки:

Івана Баканова - екс-главу СБУ,

Григорія Галагана - колишнього командувача ССО,

Юрія Галушкіна - екс-командувача ТрО.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування (16 серпня).

Зазначимо, Ставка верховного головнокомандувача - це орган найвищого військового керівництва, що здійснює стратегічне управління військовими формуваннями у період війни.

Нагадаємо, що крайнє засідання Ставки президент України Володимир Зеленський провів вчора, 15 липня.

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