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Зеленский созвал Ставку верховного главнокомандующего: что рассматривали

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Понедельник 15 августа 2022 19:27
Зеленский созвал Ставку верховного главнокомандующего: что рассматривали Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

Он отметил, что на заседании участники обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты Украины в информационном пространстве, а также состояние выполнения приказов президента.

Также участники заслушали доклад о состоянии выполнения решения СНБО "О неотложных мерах по киберобороне государства", введенного в действие указом Зеленского от 26 августа 2021 года.

Данилов отметил, что по всем рассмотренным вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения.

Напомним, прошлое заседание Ставки верховного главнокомандующего состоялось 4 августа. Тогда участники обсудили, в частности, состояние обеспечения Сил обороны необходимым вооружением и военной техникой, а также ход мобилизации.

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