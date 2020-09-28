ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский изменил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в персональном составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Соответствующий указ был обнародован 28 сентября.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, в персональный состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики был введен первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласованию) Максим Грищук и заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

Кроме того, из персонального состава Нацсовета вывели бывшего главу САП Назара Холодницкого и бывшего и. о. главы Государственной таможенной службы Украины Игоря Муратова.

Напомним, Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики занимается подготовкой и представлением президенту предложений по антикоррупционной стратегии, осуществляет анализ противодействия коррупции, оценивает состояние рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции.

Вместе с тем в обязанности Нацсовета входит подготовка предложения по законопроектам, проектам других нормативно-правовых актам.

В конце августа Назар Холодницкий сообщил о своей отставке с должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и опубликовал фото приказа о его увольнении.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийполитикауказНАБУ