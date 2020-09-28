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Зеленський змінив склад Нацради з питань антикорупційної політики

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни в персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики. Відповідний указ був оприлюднений 28 вересня.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, персональний склад Нацради з питань антикорупційної політики був введений перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (за погодженням) Максим Грищук та заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

Крім того, з персонального складу Нацради вивели колишнього главу САП Назара Холодницького та колишнього в. о. голови Державної митної служби України Ігоря Муратова.

Нагадаємо, Нацрада з питань антикорупційної політики займається підготовкою та поданням президенту пропозицій щодо антикорупційної стратегії, здійснює аналіз протидії корупції, оцінює стан рекомендацій міжнародних організацій щодо запобігання корупції.

Разом з тим в обов'язки Нацради входить підготовка пропозиції щодо законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів.

У кінці серпня Назар Холодницький повідомив про свою відставку з посади голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і опублікував фото наказу про його звільнення.

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