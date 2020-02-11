Зеленский изменил состав делегации в переговорах об обмене заключенными с Малайзией

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в украинскую делегацию на переговорах с Малайзией относительно обмене заключенными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу №49 от 11 февраля, новой главой делегации назначена заместитель министра юстиции Валерия Коломиец. Бывший глава делегации посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло назначен заместителем главы. Также в состав делегации была включена Людмила Марченко - заведующая отделом по вопросам военного законодательства и международного права Главного управления законодательства по вопросам государственного строительства директората по вопросам правовой политики Офиса президента Украины.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы. Ранее эту должность занимала Валерия Лутковская.

Также сообщалось, что Зеленский 11 февраля уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. На его место был назначен помощник президента Андрей Ермак.