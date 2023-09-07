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Зеленський із прем'єром Британії обговорив оборонну співпрацю

Четвер 07 вересня 2023 19:18
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Зеленський із прем'єром Британії обговорив оборонну співпрацю Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Серед іншого вони обговорили оборонну співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови держави в Telegram.

"Ситуація на полі бою, оборонна співпраця, наші домовленості", - написав він, повідомляючи про теми переговорів.

При цьому Зеленський натякнув на обговорення посилення ППО для захисту Одеської області.

"Чорне море та український внесок у захист свободи мореплавства й продовольчої безпеки. Багато зроблено. Але з посиленням ППО для захисту Одеської області будемо здатні зробити ще більше. Готуємося й координуємо позиції перед важливими міжнародними подіями осені", - додав він.

Допомога Україні від Британії

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

У липні Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.

А у серпні Міністерство оборони Великої Британії підписало три контракти на суму більше ніж 114 млн доларів на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

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