ua en ru
Чт, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский с премьером Британии обсудил оборонное сотрудничество

Четверг 07 сентября 2023 19:18
UA EN RU
Зеленский с премьером Британии обсудил оборонное сотрудничество Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Среди прочего они обсудили оборонное сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Ситуация на поле боя, оборонное сотрудничество, наши договоренности", - написал он, сообщая о темах переговоров.

При этом Зеленский намекнул на обсуждение усиления ПВО для защиты Одесской области.

"Черное море и украинский вклад в защиту свободы мореплавания и продовольственной безопасности. Многое сделано. Но с усилением ПВО для защиты Одесской области будем способны сделать еще больше. Готовимся и координируем позиции перед важными международными событиями осени", - добавил он.

Помощь Украине от Британии

Великобритания с начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

В июле Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

А в августе Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
DAILY
До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина До Крыма и дальше. Какие ракеты могут изменить ход войны и почему Запад их еще не дал Украине