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Зеленский не исключает проведения референдума по Донбассу

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что в стране возможно проведение референдума по Донбассу. В частности, он может касаться прекращения войны на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "1+1".

"Я не исключаю референдума по Донбассу. Здесь вопрос не в статусе. Это может быть по Донбассу, по Крыму. Это может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что какая-нибудь страна будет предлагать нам те или иные условия. Сегодня такого нет того, у меня нет секретов от общества, потому что это важные вещи, касающиеся нашего статуса и территорий. Но если будет вызов - буду советоваться с обществом", - заявил он.

Напомним, на Банковой не исключают референдум по реформе земли во время каденции Зеленского.

Кроме того, в Раду внесли законопроект о местном референдуме.

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