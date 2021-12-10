Зеленский не исключает проведения референдума по Донбассу

"Я не исключаю референдума по Донбассу. Здесь вопрос не в статусе. Это может быть по Донбассу, по Крыму. Это может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что какая-нибудь страна будет предлагать нам те или иные условия. Сегодня такого нет того, у меня нет секретов от общества, потому что это важные вещи, касающиеся нашего статуса и территорий. Но если будет вызов - буду советоваться с обществом", - заявил он.