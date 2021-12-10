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Зеленський не виключає проведення референдуму щодо Донбасу

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П'ятниця 10 грудня 2021 20:21
Зеленський не виключає проведення референдуму щодо Донбасу Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що в країні можливе проведення референдуму щодо Донбасу. Зокрема, він може стосуватися припинення війни на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "1+1".

"Я не виключаю референдуму по Донбасу. Тут питання не в статусі. Це може бути по Донбасу, по Криму. Це може бути в цілому по припиненню війни. Так може бути, що якась країна буде пропонувати нам ті чи інші умови. Сьогодні такого немає, у мене немає секретів від суспільства, тому що це важливі речі, що стосуються нашого статусу і територій. Але якщо буде виклик - буду радитися з суспільством", - заявив він.

Нагадаємо, на Банковій не виключають референдум щодо реформи землі під час каденції Зеленського.

Крім того, у Раду внесли законопроект про місцевий референдум.

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Володимир Зеленський Донбас Референдум
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