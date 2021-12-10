Зеленський не виключає проведення референдуму щодо Донбасу

"Я не виключаю референдуму по Донбасу. Тут питання не в статусі. Це може бути по Донбасу, по Криму. Це може бути в цілому по припиненню війни. Так може бути, що якась країна буде пропонувати нам ті чи інші умови. Сьогодні такого немає, у мене немає секретів від суспільства, тому що це важливі речі, що стосуються нашого статусу і територій. Але якщо буде виклик - буду радитися з суспільством", - заявив він.