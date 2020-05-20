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Зеленський не виключає перегляд мовних квот

Новини » Політика     20.05.2020 - 13:32
Зеленський не виключає перегляд мовних квот
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що питання мови в Україне штучне

Президент Володимир Зеленський не виключає перегляд мовних квот. Втім, він впевнений, що загалом питання мови в Україні штучне.

Про це він заявив не прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент заявив, що питання про мови в Україні штучне, треба захищати інтереси нацменшин, але вони повинні знати українську.

"Я думаю, що з квотами треба навести порядок, якщо є такі випадки, залучити всі телевізійні канали, і інші ЗМІ, давайте сядемо проговоримо ще раз питання квот. Не ми вводили квоти. Квотування було ще до нас. Я думаю, що логіка є, але деякі деталі, вони втрачені, а через ці деталі ми бачимо є якась несправедливість до людей, які неукраїномовні в Україні", - заявив він.

Він також заявив, що журналісти в Україні можуть вести програми російською мовою, це питання квот, там потрібно навести порядок.

"Я думаю, що у вас є квоти. Справедливе квотування чи ні можна говорити, бо у вас все таки телеканал, який віщає цілодобово. Я думаю, що це питання може бути вирішене. Але круто ж знати українську мову?", - сказав він.

Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що на сьогодні в уряді не планують ініціювати перегляд так званого "мовного закону" і мовних квот на телебаченні і радіо.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир Зеленськийязыкквоты
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