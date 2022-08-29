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Зеленский исключает переговоры с РФ: это просто ненасытный аллигатор

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

На сегодня Украина не может вести переговоры с Российской Федерацией, поскольку она ставит ультиматумы. И требует признать аннексию украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на 17-м стратегическом форуме в Бледе (Словения).

"Для любых переговоров нужно, чтобы обе стороны хотели. Это еще одна публичная ложь российской власти, они не готовы к переговорам, они их не хотят. В их понимании переговоры - это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым - это российские территории", - отметил он.

При этом, по его словам, россияне в публичной сфере уже говорят о том, чтобы Украина якобы должна признать и оккупированный юг российскими территориями после того, как там пройдут "референдумы".

"Это просто аллигатор с ненасытным чувством всего чужого. Как бы вы с ними не говорили сегодня, они все равно через полгода придут за другой нашей территории", - добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что на самом деле Россия не настолько могущественная, как кажется.

"Эту легенду о великой державности нужно забыть. И мы это доказываем на поле боя", - сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что при нынешних позициях на фронте о переговорах с Россией не может идти речи.

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация