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Зеленський виключає переговори з РФ: це просто ненаситний алігатор

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

На сьогодні Україна не може вести переговори з Російською Федерацією, оскільки вона ставить ультиматуми. І вимагає визнати анексію українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на 17-му стратегічному форумі в Бледі (Словенія).

"Для будь-яких переговорів потрібно, щоб обидві сторони хотіли. Це ще одна публічна брехня російської влади, вони не готові до переговорів, вони їх не хочуть. У їх розумінні переговори - це ультиматум, в якому ми повинні визнати, що Донбас і Крим - це російські території", - зазначив він.

При цьому, за його словами, росіяни в публічній сфері вже говорять про те, щоб Україна нібито має визнати і окупований південь російськими територіями після того, як там пройдуть "референдуми".

"Це просто Алігатор з ненаситним почуттям всього чужого. Як би ви з ними не говорили сьогодні, вони все одно через півроку прийдуть за іншою нашою територією", - додав Зеленський.

Він також підкреслив, що насправді Росія не настільки могутня, як здається.

"Цю легенду про велику державність потрібно забути. І ми це доводимо на полі бою", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що при нинішніх позиціях на фронті про переговори з Росією не може йти мови.

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Володимир ЗеленськийРосійська Федерація