Зеленский инициировал освобождение 22 крымских татар, - Ермак

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Списки уже переданы российской стороне

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал освобождение в рамках обмена пленными 22 крымских татар. Соответствующий вопрос Зеленский обсуждал в последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-службе ОП.

По словам Ермака, президент, в частности, обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова.

"Также этот список уже передано российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - отметил Ермак.

Напомним, в конце июля в Крыму спустя несколько дней поисков нашли мертвым трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента рассчитывают, что дата нового обмена пленными будет согласована в течение нескольких недель, при этом каждая из сторон планирует вернуть по около 100 человек.

Отметим, Зеленский провел телефонный разговор с Путиным 26 июля, во время которого обсудил выполнение договоренностей "нормандской четверки".