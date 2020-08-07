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Зеленський ініціював звільнення 22 кримських татар, - Єрмак

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 12:36
Зеленський ініціював звільнення 22 кримських татар, - Єрмак
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Списки вже передані російській стороні

Президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення в рамках обміну полоненими 22 кримських татар. Відповідне питання Зеленський обговорював в останній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає прес-службі ОП.

За словами Єрмака, президент, зокрема, звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова.

"Також цей список уже передано російській стороні. І ми очікуємо, що це питання теж буде вирішене", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, в кінці липня в Криму через кілька днів пошуків знайшли мертвим трирічного сина політв'язня Руслана Сулейманова.

Як писало РБК-Україна, в Офісі президента розраховують, що дата нового обміну полоненими буде узгоджена протягом декількох тижнів, при цьому кожна зі сторін планує повернути з близько 100 чоловік.

Відзначимо, Зеленський провів телефонну розмову з Путіним 26 липня, під час якого обговорив виконання домовленостей "нормандської четвірки".

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