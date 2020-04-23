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Зеленский имеет право не декларировать расходы на визит в Оман, - НАПК

Новости » Политика     23.04.2020 - 08:17
Зеленский имеет право не декларировать расходы на визит в Оман, - НАПК
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

НАПК в ходе проверки искало ответы на два вопроса: кто оплачивал отдых и кто оплатил обратный перелет

Президент Владимир Зеленский имеет право не декларировать расходы на визит в Оман. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

Как он отметил, НАПК в ходе проверки искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых и кто оплатил обратный перелет.

"Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу", - заявил он.

Новиков сообщил, что оплату услуг проживания в гостинице сделала жена, а это не является подарком.

"Согласно закону "О предотвращении коррупции", оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения. То есть, если бы сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен это задекларировать", - рассказал он.

Напомним, Офис президента сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что чартерный самолет из Девясила, которым в январе в Киев возвращался президент Украины Владимир Зеленский, оплатил Султанат Оман.

Также в РФ заявили, что информация из расследования "Схем" о поездке секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствует действительности.

Как писало РБК-Украина, журналисты проекта "Схемы" в своем расследовании сообщили, что Патрушев был в Омане в то же время, когда и Зеленский (начало января 2020 года).

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