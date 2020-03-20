ОП сообщил НАПК, что чартерный перелет Зеленского из отпуска оплатило государство Оман

Фото: Александр Новиков (из открытых источников)

НАПК направляли запросы в ОП о том, за чей счет были оплачены перелет и проживание в Омане

Офис президента сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что чартерный самолет из Омана, которым в январе в Киев возвращался президент Украины Владимир Зеленский, оплатил Султанат Оман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "НВ" главы НАПК Александра Новикова.

По его словам, НАПК направляли запросы в ОП о том, за чей счет были оплачены перелет и проживание в Омане.

"ОП и Государственное управление делами недавно сообщили, что это не происходило за государственные средства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Оман", - сказал Новиков.

И добавил, что после того в НАЗК направили запрос напрямую Владимиру Зеленскому.

"Мы направили запрос Зеленскому уже как физическому лицу для того, чтобы он сообщил, кто оплачивал отдых. Если платил кто-то из членов семьи, то закон не обязывает предоставлять такую информацию. Но если президент сам платил и он об этом не сообщил, то это факт нарушения", - пояснил Новиков.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация из расследования "Схем" поездку секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Оман и встреча там с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствует действительности.

Как писало РБК-Украина, журналисты проекта "Схемы" в своем расследовании сообщили, что Патрушев был в Омане в то же время, когда и Зеленский (начало января 2020 года). Кроме того, по данным журналистов, Патрушев прилетел в Оман тем же чартерным самолетом, которым через сутки после прилета представителя РФ из Омана полетел Зеленский.