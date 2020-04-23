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Зеленський має право не декларувати витрати на візит в Оман, - НАЗК

Новини » Політика     23.04.2020 - 08:17
Зеленський має право не декларувати витрати на візит в Оман, - НАЗК
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

НАЗК в ході перевірки шукало відповіді на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотній переліт

Президент Володимир Зеленський має право не декларувати витрати на візит в Оман. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю РБК-Україна.

Як він зазначив, НАЗК в ході перевірки шукало відповіді тільки на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотній переліт.

"Тільки ці два питання. Щодо зворотного перельоту Офіс президента нам надав інформацію, що літак був наданий Оманом для держави Україна. Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі", - заявив він.

Новіков повідомив, що оплату послуг проживання в готелі зробила дружина, а це не є подарунком.

"Згідно закону "Про запобігання корупції", оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. Це не є також фактом, який необхідно декларувати як суттєві зміни майнового стану. Тобто, якби сам президент заплатив за проживання в готелі, він мав би це задекларувати", - розповів він.

Нагадаємо, Офіс президента повідомив Національному агентству з питань запобігання корупції, що чартерний літак з Оману, яким у січні до Києва повертався президент України Володимир Зеленський, оплатив Султанат Оман.

Також у РФ заявили, що інформація з розслідування "Схем" про поїздку секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева в Оман і зустріч там з президентом України Володимиром Зеленським не відповідає дійсності.

Як писало РБК-Україна, журналісти проекту "Схеми" у своєму розслідуванні повідомили, що Патрушев був в Омані в той же час, коли і Зеленський (початок січня 2020 року).

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