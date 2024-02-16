Зеленський і Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Що про це відомо

За словами Никифорова, відбулася церемонія підписання глави держави Володимиром Зеленським та федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом "Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина".

Як раніше писало AFP, угода охоплюватиме "довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України".

Гарантії від Франції

Очікується, що Зеленський також підпише безпекову угоду з французьким колегою Емманюелем Макроном. Договір планують підписати в Єлисейському палаці.

"Ця угода відповідає зобов’язанням, взятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - заявили раніше в офісі Макрона.

Візит Зеленського до Німеччини та Франції

Як раніше анонсували в ОП, сьогодні, 16 лютого президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Крім того, 17 лютого глава української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях. Більше детально про Мюнхенську конференцію, її порядок денний та хто братиме участь цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також у Зеленського заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

З ким раніше вже були підписані "гарантії"

Додамо, що 12 січня у Києві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонній безпековий документ під назвою "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".

Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Документ складається з 9 частин і передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки, а його термін дії - десять років з можливістю продовження. Докладніше про те, що саме передбачають британські гарантії безпеки - писало РБК-Україна в окремому матеріалі.

До слова, Київ веде переговори й з іншими країнами щодо "гарантій".

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