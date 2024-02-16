Зеленський і Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресс-секретаря українського президента Сергія Никифорова.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: сайт ОП, публікації l'Express, N-TV, AFP, Reuters.
За словами Никифорова, відбулася церемонія підписання глави держави Володимиром Зеленським та федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом "Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина".
Як раніше писало AFP, угода охоплюватиме "довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України".
Очікується, що Зеленський також підпише безпекову угоду з французьким колегою Емманюелем Макроном. Договір планують підписати в Єлисейському палаці.
"Ця угода відповідає зобов’язанням, взятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - заявили раніше в офісі Макрона.
Як раніше анонсували в ОП, сьогодні, 16 лютого президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.
Крім того, 17 лютого глава української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях. Більше детально про Мюнхенську конференцію, її порядок денний та хто братиме участь цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також у Зеленського заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.
Додамо, що 12 січня у Києві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонній безпековий документ під назвою "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".
Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.
Документ складається з 9 частин і передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки, а його термін дії - десять років з можливістю продовження. Докладніше про те, що саме передбачають британські гарантії безпеки - писало РБК-Україна в окремому матеріалі.
До слова, Київ веде переговори й з іншими країнами щодо "гарантій".
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