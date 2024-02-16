Зеленский и Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.
При подготовке материала использовались: сайт ОП, публикации l'Express, N-TV, AFP, Reuters.
По словам Никифорова, состоялась церемония подписания главой государства Владимиром Зеленским и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом "Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия".
Как ранее писало AFP, соглашение будет охватывать "долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины".
Ожидается, что Зеленский также подпишет соглашение о безопасности и с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Договор планируют подписать в Елисейском дворце.
"Данное соглашение отвечает обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", - заявили ранее в офисе Макрона.
Как ранее анонсировали в ОП, сегодня, 16 февраля, президент Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Кроме того, 17 февраля глава украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях. Более подробно о Мюнхенской конференции, ее повестке дня и кто будет участвовать в этом году, - читайте в материале РБК-Украина.
Также у Зеленского запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.
Добавим, что 12 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двусторонний документ безопасности под названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".
Настоящий договор стал первым в сфере соглашений по обеспечению безопасности, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.
Документ состоит из 9 частей и предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки, а его срок действия - десять лет с возможностью продления. Более подробно о том, что именно предусматривают британские гарантии безопасности - писало РБК-Украина в отдельном материале.
К слову, Киев ведет переговоры и с другими странами по "гарантиям".
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