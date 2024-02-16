Зеленский и Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Что об этом известно

По словам Никифорова, состоялась церемония подписания главой государства Владимиром Зеленским и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом "Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия".

Как ранее писало AFP, соглашение будет охватывать "долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины".

Гарантии от Франции

Ожидается, что Зеленский также подпишет соглашение о безопасности и с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Договор планируют подписать в Елисейском дворце.

"Данное соглашение отвечает обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", - заявили ранее в офисе Макрона.

Визит Зеленского в Германию и Францию

Как ранее анонсировали в ОП, сегодня, 16 февраля, президент Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, 17 февраля глава украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях. Более подробно о Мюнхенской конференции, ее повестке дня и кто будет участвовать в этом году, - читайте в материале РБК-Украина.

Также у Зеленского запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

С кем раньше уже были подписаны "гарантии"

Добавим, что 12 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двусторонний документ безопасности под названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Настоящий договор стал первым в сфере соглашений по обеспечению безопасности, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Документ состоит из 9 частей и предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки, а его срок действия - десять лет с возможностью продления. Более подробно о том, что именно предусматривают британские гарантии безопасности - писало РБК-Украина в отдельном материале.

К слову, Киев ведет переговоры и с другими странами по "гарантиям".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.