Зеленський про допомогу Придністров'ю: не отримали відповіді

Глава держави поінформував, що на цьому тижні у того була розмова з президенткою Молдови Маєю Санду. Вони обговорили, як допомогти Придністров'ю, щоб подолати гуманітарну кризу.

"Ми обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї. Там через свідомі дії Росії - просто вакуум енергоресурсів. Люди страждають. І це свідомо скеровується Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої в Молдові перед виборами. Україна може допомогти вугіллям", - заявив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Україна поки не бачить відповідної реакції від тих, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра - у Придністров'ї.

"Якщо вони підіграють Росії, це одна справа, зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністров’ї. З нашого боку готовність є", - резюмував глава держави.