Зеленский о помощи Приднестровью: не получили ответа

Глава государства проинформировал, что на этой неделе у того был разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Они обсудили, как помочь Приднестровью, чтобы преодолеть гуманитарный кризис.

"Мы обсудили, как можно преодолеть гуманитарный кризис в Приднестровье. Там из-за сознательных действий России - просто вакуум энергоресурсов. Люди страдают. И это сознательно направляется Россией, чтобы испортить общественные настроения в Молдове перед выборами. Украина может помочь углем", - заявил Зеленский.

В то же время президент отметил, что Украина пока не видит ответной реакции от тех, кто фактически контролирует ситуацию на левом берегу Днестра - в Приднестровье.

"Если они подыгрывают России, это одно дело, совсем другое дело, если они действительно хотят помочь людям в Приднестровье. С нашей стороны готовность есть", - резюмировал глава государства.