Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили ракети-перехоплювачі та програму FREYJA
У Осло відбулась зустріч президента України з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, зокрема потребу в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot, та підготовку до опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Передусім лідери говорили про посилення протиповітряної оборони. Володимир Зеленський поінформував про потреби України в ракетах-перехоплювачах, насамперед для систем Patriot.
Україна розраховує на підтримку Норвегії, зокрема через механізм PURL, де ця країна - лідер за внесками.
Окремо обговорили подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA - сторони підбили попередні результати та узгодили наступні кроки.
Детально йшлося і про підготовку України до опалювального сезону. Минулого року Норвегія вже надала значну енергетичну допомогу - тепер лідери обговорили потреби України та можливості Норвегії підтримати країну знову цієї зими.
На початку зустрічі Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю короля Норвегії Гаральда V. Президент зазначив, що для нього важливо бути присутнім на церемонії прощання 9 вересня - Україна цінує підтримку з боку королівської родини та всього норвезького народу.
Нагадаємо, у Норвегії вже заарештували російське судно через вимоги "Нафтогазу" на 4,22 млрд доларів - рішення ухвалили в рамках примусового виконання арбітражного рішення проти Росії.
Крім того, напередодні Дня Незалежності партнери України анонсували одразу кілька оборонних кроків, зокрема Норвегія та інші країни пообіцяли Gripen, SCALP та дронову угоду - від підготовки винищувачів до спільного виробництва дронів.