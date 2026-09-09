Зеленский и премьер Норвегии обсудили ракеты-перехватчики и программу FREYJA

В Осло состоялась встреча президента Украины с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, в частности, потребность в ракетах-перехватчиках для систем Patriot, и подготовку к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины .

Прежде всего, лидеры говорили об усилении противовоздушной обороны. Владимир Зеленский проинформировал о потребностях Украины в ракетах-перехватчиках, прежде всего, для систем Patriot.

Украина рассчитывает на поддержку Норвегии, в частности через механизм PURL, где эта страна - лидер по вкладам.

Отдельно обсудили дальнейшую работу над антибаллистической программой FREYJA – стороны подвели предварительные результаты и согласовали следующие шаги.

Речь шла и о подготовке Украины к отопительному сезону. В прошлом году Норвегия уже оказала значительную энергетическую помощь - теперь лидеры обсудили потребности Украины и возможности Норвегии поддержать страну снова этой зимой.

В начале встречи Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью короля Норвегии Гаральда V. Президент отметил, что для него важно присутствовать на церемонии прощания 9 сентября - Украина ценит поддержку со стороны королевской семьи и всего норвежского народа.