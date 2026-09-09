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Зеленский и премьер Норвегии обсудили ракеты-перехватчики и программу FREYJA

02:48 09.09.2026 Ср
2 мин
Речь шла не только об оружии – Украина рассчитывает на повторение прошлогодней поддержки
aimg Екатерина Коваль
Зеленский и премьер Норвегии обсудили ракеты-перехватчики и программу FREYJA Фото: встреча президента Украины с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере (Офис президента)
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В Осло состоялась встреча президента Украины с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, в частности, потребность в ракетах-перехватчиках для систем Patriot, и подготовку к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Прежде всего, лидеры говорили об усилении противовоздушной обороны. Владимир Зеленский проинформировал о потребностях Украины в ракетах-перехватчиках, прежде всего, для систем Patriot.

Украина рассчитывает на поддержку Норвегии, в частности через механизм PURL, где эта страна - лидер по вкладам.

Отдельно обсудили дальнейшую работу над антибаллистической программой FREYJA – стороны подвели предварительные результаты и согласовали следующие шаги.

Речь шла и о подготовке Украины к отопительному сезону. В прошлом году Норвегия уже оказала значительную энергетическую помощь - теперь лидеры обсудили потребности Украины и возможности Норвегии поддержать страну снова этой зимой.

В начале встречи Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью короля Норвегии Гаральда V. Президент отметил, что для него важно присутствовать на церемонии прощания 9 сентября - Украина ценит поддержку со стороны королевской семьи и всего норвежского народа.

Напомним, в Норвегии уже арестовали российское судно из-за требований "Нафтогаза" на 4,22 млрд долларов - решение приняли в рамках принудительного исполнения арбитражного решения против России.

Кроме того, накануне Дня Независимости партнеры Украины анонсировали сразу несколько оборонных шагов, в частности, Норвегия и другие страны пообещали Gripen, SCALP и дроновное соглашение - от подготовки истребителей до совместного производства дронов.

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