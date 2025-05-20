Зеленський і Макрон обговорили оборонну співпрацю і рішення "коаліції рішучих"

В Офісі глави української держави розповіли, що лідери двох країн "продовжили підготовку рішень у межах коаліції охочих" (її ще називають "коаліцією рішучих"). Зеленський у цьому контексті зазначив, що "все стає більш практичним".

Крім того, сторони обговорили підтримку Сил безпеки і оборони України, а також "оборонну співпрацю та внутрішнє виробництво зброї в Україні".

"Окрема та детальна увага - відносинам і координації зі Сполученими Штатами Америки", - передали в Офісі президента.

Також вказується, що під час розмови з Макроном Зеленський наголосив на важливості "зберігати спільне бачення і готовність діяти разом, та подякував Франції за підтримку".