Зеленський і Клименко запланували посилення РНБО, будуть кадрові рішення

Раді національної безпеки та оборони потрібно більше реальної оцінки всіх параметрів стійкості України. Прийняті нові рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Ігоря Клименка та запланував посилення спроможностей РНБО:
"Усе це має відбуватися значно оперативніше. Погодив Ігорю необхідні організаційні та кадрові рішення", - каже президент.
Зеленський і Клименко домовилися про зміну підходів до формування порядку денного та контролю за виконанням рішень Ставки й РНБО.
Також були визначені заходи для кращих результатів України у напрямках:
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив про коригування частини далекобійних операцій проти Росії. Водночас Україна затвердила нові удари по цілях ворога на російській території.
Також Україна активізує дипломатичні зусилля для отримання нових пакетів протиповітряної оборони та відповіді на російські удари, заявив Зеленський.