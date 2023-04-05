UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський і Дуда зустрілися в Польщі

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський сьогодні у Польщі зустрівся із колегою Анджеєм Дудою. Церемонія проходить біля Королівського замку у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію із зустрічі президентів, яку веде ОП.

Зазначимо, що до польської столиці Володимир Зеленський прибув разом із дружиною Оленою Зеленською. Також з ним прибула і українська делегація.

Президент Дуда разом зі своєю дружиною вже привітали Зеленських біля президентського палацу, урочистості закінчилися. Тепер на президентів України і Польщі чекають двосторонні переговори.

Нагадаємо, що за всі головні новини щодо офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Польщі - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПольщаАнджей Дуда