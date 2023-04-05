Зеленский и Дуда встретились в Польше

Отметим, что в польскую столицу Владимир Зеленский прибыл вместе с женой Еленой Зеленской. Также с ним прибыла и делегация.

Президент Дуда вместе со своей женой уже поздравили Зеленских у президентского дворца, торжества закончились. Теперь президентов Украины и Польши ожидают двусторонние переговоры.

Напомним, что за все главные новости касательно официального визита президента Владимира Зеленского в Польшу - можно узнать в материале РБК-Украина.

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