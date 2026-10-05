Зеленський і Драпатий визначили нові завдання по далекобійних операціях України

Україна готує нові далекобійні удари

Зеленський обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим реалізацію далекобійних операцій України проти РФ.

"Нові завдання по далекобійності теж визначені. Слава Україні!" - зазначив президент.

Озброєння від партнерів

Також Зеленський провів нараду з командою Міністерства оборони України та дипломатичною командою Офісу щодо графіку постачання озброєння від партнерів.

"Домовленості абсолютно чіткі, і щодня на політичному рівні з лідерами додаємо нових домовленостей", - каже він.

Це стосується:

амуніції для F-16,

додаткових фінансів на виробництво дронів різних типів і ракет,

спільних із європейцями виробничих проєктів.

Президент додав, що розраховує на дотримання строків виконання по кожній домовленості.