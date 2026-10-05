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Зеленский и Драпатый определили новые задачи по дальнобойным операциям Украины

21:11 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (Getty Images)

Украина продолжает "дальнобойные санкции" против России. Подготовлены новые операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Украина готовит новые дальнобойные удары

Зеленский обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым реализацию дальнобойных операций Украины против РФ.

"Новые задачи по дальнобойности тоже определены. Слава Украине!" - отметил президент.

Вооружение от партнеров

Также Зеленский провел совещание с командой Министерства обороны Украины и дипломатической командой Офиса по графику поставки вооружения от партнеров.

"Договоренности абсолютно четкие, и каждый день на политическом уровне с лидерами добавляем новые договоренности", - говорит он.

Это касается:

  • амуниции для F-16,
  • дополнительных финансов на производство дронов различных типов и ракет,
  • общих с европейцами производственных проектов.

Президент добавил, что рассчитывает на соблюдение сроков исполнения по каждой договоренности.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил: Нидерланды помогут Украине усилить эффективность истребителей F-16 для уничтожения российских реактивных "Шахедов".

Кроме того, в скором времени, по словам Зеленского,украинские летчики будут тренироваться на французских самолетах Rafale. Также Франция готовит новую оборонную помощь Украине.

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