Зеленский и Драпатый определили новые задачи по дальнобойным операциям Украины
Украина продолжает "дальнобойные санкции" против России. Подготовлены новые операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Украина готовит новые дальнобойные удары
Зеленский обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым реализацию дальнобойных операций Украины против РФ.
"Новые задачи по дальнобойности тоже определены. Слава Украине!" - отметил президент.
Вооружение от партнеров
Также Зеленский провел совещание с командой Министерства обороны Украины и дипломатической командой Офиса по графику поставки вооружения от партнеров.
"Договоренности абсолютно четкие, и каждый день на политическом уровне с лидерами добавляем новые договоренности", - говорит он.
Это касается:
- амуниции для F-16,
- дополнительных финансов на производство дронов различных типов и ракет,
- общих с европейцами производственных проектов.
Президент добавил, что рассчитывает на соблюдение сроков исполнения по каждой договоренности.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил: Нидерланды помогут Украине усилить эффективность истребителей F-16 для уничтожения российских реактивных "Шахедов".
Кроме того, в скором времени, по словам Зеленского,украинские летчики будут тренироваться на французских самолетах Rafale. Также Франция готовит новую оборонную помощь Украине.