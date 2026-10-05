Зеленский и Драпатый определили новые задачи по дальнобойным операциям Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Украина готовит новые дальнобойные удары

Зеленский обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым реализацию дальнобойных операций Украины против РФ.

"Новые задачи по дальнобойности тоже определены. Слава Украине!" - отметил президент.

Вооружение от партнеров

Также Зеленский провел совещание с командой Министерства обороны Украины и дипломатической командой Офиса по графику поставки вооружения от партнеров.

"Договоренности абсолютно четкие, и каждый день на политическом уровне с лидерами добавляем новые договоренности", - говорит он.

Это касается:

амуниции для F-16,

дополнительных финансов на производство дронов различных типов и ракет,

общих с европейцами производственных проектов.

Президент добавил, что рассчитывает на соблюдение сроков исполнения по каждой договоренности.