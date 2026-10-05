ua en ru
Пн, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский и Драпатый определили новые задачи по дальнобойным операциям Украины

21:11 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Зеленский и Драпатый определили новые задачи по дальнобойным операциям Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина продолжает "дальнобойные санкции" против России. Подготовлены новые операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Украина готовит новые дальнобойные удары

Зеленский обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым реализацию дальнобойных операций Украины против РФ.

"Новые задачи по дальнобойности тоже определены. Слава Украине!" - отметил президент.

Вооружение от партнеров

Также Зеленский провел совещание с командой Министерства обороны Украины и дипломатической командой Офиса по графику поставки вооружения от партнеров.

"Договоренности абсолютно четкие, и каждый день на политическом уровне с лидерами добавляем новые договоренности", - говорит он.

Это касается:

  • амуниции для F-16,
  • дополнительных финансов на производство дронов различных типов и ракет,
  • общих с европейцами производственных проектов.

Президент добавил, что рассчитывает на соблюдение сроков исполнения по каждой договоренности.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил: Нидерланды помогут Украине усилить эффективность истребителей F-16 для уничтожения российских реактивных "Шахедов".

Кроме того, в скором времени, по словам Зеленского,украинские летчики будут тренироваться на французских самолетах Rafale. Также Франция готовит новую оборонную помощь Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком