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Зеленский и Драпатый обсудили ответ на удары РФ: есть четкий перечень мер

17:37 24.07.2026 Пт
2 мин
Что готовит Украина для прекращения вражеского террора по гражданским?
aimg Елена Бджола
Зеленский и Драпатый обсудили ответ на удары РФ: есть четкий перечень мер Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
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25 июля состоялось совещание на высшем уровне с генералитетом Сил обороны Украины. Есть важные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Украина ответит на террор РФ

Зеленский заслушал доклады:

  • главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого,
  • и.о. министра обороны Евгения Хмары,
  • заместителя главы Офиса президента Павла Палисы.

"Главнокомандующий ВСУ доложил по ситуации на фронте в целом. Подробно прошлись по тем направлениям и задачам, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений", - отметил президент.

Фото: совещание у президента Украины Владимира Зеленского (t.me/V_Zelenskiy_official)

Был определен порядок действий Украины в ответ на российские удары по инфраструктуре против:

  • городов и громад пограничных и прифронтовых областей,
  • Киева и области,
  • Одесской области и морского коридора.

Есть четкий перечень мероприятий

На всех уровнях - Вооруженные Силы Украины, Министерство обороны Украины и другие правительственные структуры, разведки и специальные службы - есть четкий перечень мер, заверил Зеленский.

"Евгений Хмара готовит решения, которые обеспечат оперативную реализацию необходимых запросов командиров корпусов. Павел Палиса и команда Офиса будут помогать и дальше с координацией работы. Слава Украине!", - резюмировал Зеленский.

Как Украина будет действовать в Черном море

Вместе с руководством ВСУ и Министерства обороны было также определено, как Украина будет действовать в дальнейшем в акватории Черного моря.

Пакеты решений в отношениях с партнерами для защиты экономических процессов в Украине и сохранения устойчивости наработают:

  • премьер-министр,
  • министр иностранных дел,
  • министр инфраструктуры,
  • министр аграрной политики,
  • чиновники, которых привлечет глава правительства.

"Рустем Умеров получил дополнительные задачи в работе с партнерами на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Спасибо всем, кто помогает!" - отметил Зеленский.

Напомним, 24 июля Зеленский подписал указы о продлении мобилизации и военного положения. Они будут действовать, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года.

Зеленский 23 июля провел встречу с командой компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной. Речь шла о совместном производстве ракет для Patriot.

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