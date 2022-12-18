Зеленський: хто б і до чого не схиляв Мінськ - це їм не допоможе

Президент підкреслив, що ППО - це постійний пріоритет Ставки верховного головнокомандувача, і звернувся до партнерів допомогти якомога швидше захистити українське небо і надати Україні сучасні системи ППО у достатній кількості. Це допоможе позбавити державу-терориста головного інструмента її терору.

"Це буде одним із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів", - сказав президент.

Крім того, Зеленський звернув увагу на ще одне питання, яке розглядалося на Ставці, - це захист кордонів як з Росією, так і Білоруссю.

"Це наш постійний пріоритет, і ми готуємось до всіх можливих оборонних сценаріїв. Хто б до чого не схиляв Мінськ, це їм не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України".