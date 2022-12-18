Зеленский: кто бы и к чему ни склонял Минск - это им не поможет

Президент подчеркнул, что ПВО - это постоянный приоритет Ставки верховного главнокомандующего, и обратился к партнерам помочь как можно скорее защитить украинское небо и предоставить Украине современные системы ПВО в достаточном количестве. Это поможет лишить государство-террориста главного инструмента его террора.

"Это будет одним из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути прекращения агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на еще один вопрос, который рассматривался на Ставке - это защита границ как с Россией, так и Беларусью.

"Это наш постоянный приоритет, и мы готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы к чему ни склонял Минск, это им не поможет, как и все другие больные идеи в этой войне против Украины".