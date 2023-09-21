Зеленський хотів виступити на спільному засіданні палат Конгресу США, але йому відмовили

Чиновник заявив, що відхилив прохання глави української держави про виступ на спільному засіданні двох палат Конгресу США.

За його словами, для спільного виступу не було достатньої кількості часу з огляду на напружений законодавчий тиждень.

Маккарті також уточнив, що для Зеленського організують зустріч з членами Конгресу. Подібні зустрічі проводили і для прем'єр-міністрів Великої Британії та Італії під час нещодавніх візитів.

Виступ Зеленського у Конгресі у грудні

Нагадаємо, під час свого попереднього візиту до США, який відбувся у грудні 2022 року, президенту Володимиру Зеленському дали можливість виступити на спільному засіданні членів Палати представників та Сенату.

Тоді він активно закликав американських законодавців до передачі Україні озброєння, зокрема систем протиповітряної оборони та реактивних систем залпового вогню.

Також Зеленський наголошував, що у війні Росії проти України вирішується не лише доля нашої країни, а й доля цивілізованого світу.

Раніше український політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна пояснював, що зазвичай іноземним лідерам дають виступати в Конгресі США лише один раз.

Варто зауважити, що президент України перебуває з візитом до США з 18 вересня. Більш детально про те, чого очікувати від поїздки Зеленського, - у матеріалі РБК-Україна.