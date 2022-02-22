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Зеленский: мы хотим тишины, но если сегодня промолчим - завтра исчезнем

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы - это мирная нация, которая стремится к тишине. Однако сегодня нельзя промолчать, поскольку завтра она может исчезнуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Украинцы - мирная нация. Мы хотим тишины. Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем", - сказал Зеленский.

Глава государства предупредил, что украинцев ждет ежедневная тяжелая работа. Он выразил уверенность в том, что к этому готовы все граждане страны.

"Мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе. Не рыдать, а добывать!"- добавил Зеленский.

Напомним, ранее Россия признала "ЛДНР", как позднее уточнил президент РФ Владимир Путин, в границах Луганской и Донецкой областей.

Отметим, Путин рассказал, как далеко могут зайти российские войска на Донбассе.

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