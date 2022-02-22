Зеленський: ми хочемо тиші, але якщо сьогодні промовчимо - завтра зникнемо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці - це мирна нація, яка прагне до тиші. Однак сьогодні не можна промовчати, оскільки завтра вона може зникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Українці - мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо", - сказав Зеленський.
Глава держави попередив, що на українців чекає щоденна важка робота. Він висловив упевненість у тому, що до цього готові усі громадяни країни.
"Ми до неї готові. Впевненість у собі. Впевненість у країні. Впевненість у перемозі. Не ридати, а здобувати!" - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Росія визнала "ЛДНР", як пізніше уточнив президент РФ Володимир Путін, у межах Луганської та Донецької областей.
Зазначимо, Путін розповів, наскільки далеко можуть зайти російські війська на Донбасі.