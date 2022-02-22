RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський: ми хочемо тиші, але якщо сьогодні промовчимо - завтра зникнемо

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці - це мирна нація, яка прагне до тиші. Однак сьогодні не можна промовчати, оскільки завтра вона може зникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Українці - мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо", - сказав Зеленський.

Глава держави попередив, що на українців чекає щоденна важка робота. Він висловив упевненість у тому, що до цього готові усі громадяни країни.

"Ми до неї готові. Впевненість у собі. Впевненість у країні. Впевненість у перемозі. Не ридати, а здобувати!" - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Росія визнала "ЛДНР", як пізніше уточнив президент РФ Володимир Путін, у межах Луганської та Донецької областей.

Зазначимо, Путін розповів, наскільки далеко можуть зайти російські війська на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВторгнення Росії до України