Зеленський: ми хочемо тиші, але якщо сьогодні промовчимо - завтра зникнемо

"Українці - мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо", - сказав Зеленський.

Глава держави попередив, що на українців чекає щоденна важка робота. Він висловив упевненість у тому, що до цього готові усі громадяни країни.

"Ми до неї готові. Впевненість у собі. Впевненість у країні. Впевненість у перемозі. Не ридати, а здобувати!" - додав Зеленський.