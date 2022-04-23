Зеленский хочет встречи с Путиным: я этого не боюсь, наш народ ничего не боится

По его словам, любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, даже если это сложно.

"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть дипломатический путь и военный. Любой здоровый человек выбирает дипломатический путь, потому что знает, даже если это сложно, это может предотвратить потерю миллионов людей. Этого не хочется " - сказал Зеленский.

Также он отметил, что любой лидер, хочет он этого или нет, не имеет права отменять дипломатический путь решения войны.

Президент также сказал, что он готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я не боюсь встречи с президентом (Владимиром Путиным - ред.). Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится, голыми руками останавливал танки. Как и ВСУ, нацгвардейцы. Люди боятся за своих детей, да. И поэтому нормальный лидер не должен бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости", - добавил Зеленский.