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Зеленский о причинах начала войны: Россия всегда этого хотела

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 19:52
Зеленский о причинах начала войны: Россия всегда этого хотела Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину того, почему Российская Федерация прибегла к войне против нашей страны. Считает, что страна-оккупант пытается таким образом вернуть свое влияние.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресконференции.

"Мы с вами знаем, что война идет восемь лет. К сожалению, не хочется привыкать к этой ползучей оккупации, однако тем не менее, это происходит, мы это видим. Относительно того, иметь большое влияние на Украину, я думаю, что всегда Российская Федерация на том или ином уровне этого хотела. И всегда, если говорить откровенно, потому что мы с этим влиянием боремся, я считаю, что уже побороли. С самого начала независимости нашего государства, о независимости мечтали только мы (украинцы, - ред.), думали только мы и только для нас она важная и, наверное, цивилизованного мира”, - заявил президент.

Война России против Украины длится пятьдесят девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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