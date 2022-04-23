Зеленський хоче зустрічі з Путіним: я цього не боюсь, наш народ нічого не боїться

За його словами, будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, навіть якщо це складно.

"Я хочу зупинити війну і її закінчити. Є дипломатичний шлях та військовий. Будь-яка здорова людина обирає дипломатичний шлях, бо знає, навіть якщо це складно, це може запобігти втраті мільйонів людей. Цього не хочеться" - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що будь-який лідер, хоче він цього чи ні, не має права відміняти дипломатичний шлях вирішення війни.

Президент також сказав, що він готовий до особистої зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я не боюся зустрічі з президентом (Володимиром Путіним - ред.). Боятися я просто не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться, голими руками зупиняв танки. Як і ЗСУ, нацгвардійці. Люди бояться за своїх дітей, так. І тому нормальний лідер не повинен боятися, коли йдеться про нашу державу та незалежність", - додав Зеленський.