Зеленский хочет внести изменения в Таможенный кодекс из-за реформы прокуратуры

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3194 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству. На данный момент его текст отсутствует на сайте парламента.

Подчеркнем, глава государства определил законопроект как неотложный.

Напомним, в октябре 2019 года Руслан Рябошапка, который на тот момент являлся генеральным прокурором, заявил о запуске реформы прокуратуры. Он отмечал, что в новой прокуратуре будет меньше прокуроров.

Рябошапка также анонсировал введение постоянной периодической проверки добропорядочности прокуроров, к которой привлекли представителей из Национального антикоррупционного бюро Украины.

Так, 25 сентября законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1032 о реформировании Генеральной прокуратуры Украины вступил в силу. Этот документ предусматривает рост зарплат прокуроров.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект №1032 о реформировании ГПУ был одобрен Верховной радой во втором чтении 19 сентября. Так, 259 народных депутатов поддержали принятие документа.