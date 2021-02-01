Зеленський хоче кримінальну справу за втручання у вибори в США

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб на фігурантів втручання у вибори в США було заведено кримінальну справу. За його словами, скоро будуть результати.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі Axios на платформі HBO, передає сайт президента.

Зеленський заявив, що на сьогодні стоїть питання того, щоб окремі народні депутати переслідувалися за українським законодавством.

"Стоїть, обов'язково. І не тільки перед цими депутатами. А перед усіма. Я хочу, щоб було заведено кримінальну справу з цього приводу. Я починав про це говорити, як з кабінету (попереднього президента, - ред.) Порошенка було (здійснено, - ред.) запис розмови з президентом Байденом, який тоді був віце-президентом, як ця розмова було записано, ким її було записано, кому її було передано або продано - усім цим займаються правоохоронні органи. Вже є напрацювання, і скоро будуть результати", - зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що в списку санкцій "мають бути всі прізвища".

"Люди повинні відповідати за те, що вони роблять. І тому (слід, - ред.) порушувати питання про позбавлення мандатів, вихід з партії. Але ми повинні мати весь список - навіть тих, хто займав дуже високі пости до мого президентства. Всі, хто втручалися у вибори в Сполучених Штатах, якщо так було, повинні відповідати згідно із законодавством", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти кількох українців за втручання у вибори, в тому числі проти нардепа Олександра Дубінського.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що між Києвом і Вашингтоном немає напруги у відносинах, незважаючи на санкції.